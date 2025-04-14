Haberler

Ali Efe Güneş, Buz Pateni Sporcusu

ALI EFE GÜNEŞ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında, reşit olmayan kız çocuklarına sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiaları nedeniyle bir soruşturma başlatıldı. Bu durum, sporcunun cinsel istismar, cinsel taciz ve tehdit gibi suçlarla anılmasına neden oldu.

ALI EFE GÜNEŞ KİMDİR?

Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Türk artistik buz pateni sporcusudur. 20 yaşında olan Güneş, hem bireysel hem de serbest stil kategorilerinde yarışarak dikkat çekmektedir. 2022 yılında 15. Europa Cup Skate Helena’da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası’nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir.

SOSYAL MEDYA VE GÜNDEM

Güneş, sosyal medyada da oldukça aktiftir ve TikTok’ta yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunmaktadır. Ancak, 14 Nisan 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, sporcunun kariyerini ciddi ölçüde etkilemiş durumda. Gözaltı kararı verilmesi, toplumsal ilişkilerde de yankı bulmuşken, bu süreç, spor camiasında büyük bir merak ve endişe yaratıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Survivor 2025 Heyecanı Devam Ediyor

Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları arasındaki dokunulmazlık oyunu sonuçlandı. Kazanan takım ve eleme potasındaki isimler izleyicilerin merakını uyandırdı.
Haberler

Zonguldak SGK Binası 2025’te Açılacak

Zonguldak'ta inşaatı süren yeni Sosyal Güvenlik Kurumu binası, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın açıklamalarına göre 2025 Ağustos ayında faaliyete geçecek. Bütçesi 122 milyon lira.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.