Ali Efe Güneş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

AÇILAN SORUŞTURMA

Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında başlatılan soruşturma, reşit olmayan kız çocuklarına sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddialarına dayanarak açılmıştır. Ali Efe Güneş ile ilgili olarak, kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi sorular, sporcu hakkında bilgi almak isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Ali Efe Güneş tutuklandı mı?

Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Şu an 20 yaşında olan Güneş, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden genç bir artistik buz pateni sporcusudur. Bireysel ve serbest stil kategorilerinde mücadele eden Güneş, önemli başarılar elde etmiştir. 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena’da başarılı dereceler elde eden Ali Efe Güneş, 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası’nda da Genç Erkekler kategorisinde birincilik kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Spor dünyasında umut vaat eden bir isim olarak tanınan Güneş, sosyal medyada da oldukça aktif bir profil yaratmıştır. TikTok platformunda neredeyse 2 milyon takipçisi bulunan sporcu, genç yaş kitlesi üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Ancak, son gelişmelerle birlikte Güneş’in durumu tamamen değişmiş bir hale gelmiştir.