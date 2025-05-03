Ali El-Ureyd 34 Yıl Hapis Aldı

TUNUS’TA HAPİS CEZASI ALAN POLİTİKACI

Tunus’ta Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd, terörle ilgili farklı suçlamalar sebebiyle yargılandığı davada toplamda 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tunus’un resmi haber ajansının yargı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Ureyd ile birlikte 8 diğer sanık, “terör örgütü kurulmasına yardım etmek, ülke toprakları içinde terör örgütüne katılmak ve Tunuslu gençlerin yurt dışına gönderilerek terör örgütüne katılmalarını sağlamak” suçlarından yargılandı.

Ureyd’e bu suçlamalarla ilgili olarak 34 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. Ayrıca, yargılanan diğer isimler arasında Fethi el-Beldi, Abdulkerim el-Abidi, Nureddin Ganduz, Lutfi el-Hammami, Hişam es-Saadi, Sami eş-Şaar ve Seyfeddin er-Ras yer alıyor. Bu sanıkların, 18 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kamuoyunda “insan ticareti davası” olarak bilinen bu yargılamada, sanıkların terör örgütü DEAŞ’ın etkin olduğu bölgelere yönelik kaçak insan ticareti yapmakla suçlandığı ifade edildi.