Ali Emre Mamati, Motosikletli Saldırıya Uğradı

OTOMOBİLE MOTOSEKLETTEN SALDIRI

Esenyurt’ta otomobiliyle ilerleyen Ali Emre Mamati (22), motosiklet sürücüsü Emre K. tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, Mamati’nin aracına tekme atarak aynasını kırdıktan sonra hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Bu olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Konuyla ilgili görüş bildiren Ali Emre Mamati, “Mahalleye gel orada kavga edeceğiz” diyen saldırganın 45 suç kaydının bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

OLAYIN DETAYLARI VE GÖRÜNTÜLER

Dün saat 13.45’te Bağlarçeşme Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, doğal gaz teknikeri Ali Emre Mamati, arkadaşı Emirhan Sırmacıoğlu ile 34 JV 4030 plakalı otomobille seyahat ederken, yanlarına yaklaşan motosikletli bir kişi “hadi hızlı olun, niye hızlı gitmiyorsun, mahalleye gelin” şeklinde hakaretlerde bulundu. Ali Emre Mamati, hız kurallarına uyduğunu belirttiğinde motosikletli saldırgan, aracın camına yumruk atarak çeşitli yerlerine tekme attı ve ardından aynasını kırarak hızla uzaklaştı. Saldırı anı ise Emirhan Sırmacıoğlu tarafından kaydedildi.

POLİSİN SALDIRGAN İÇİN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALAR

Olayın ardından Ali Emre Mamati, emniyete giderek şikayette bulundu. Polis, saldırının ardından yaptığı incelemede motosikletin plakasından Emre K.’nin 45 adet suç kaydı olduğunu tespit etti. Saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, otomobilde yaklaşık 77 bin lira hasar oluştu. Ali Emre Mamati, olayla ilgili “Aracımız bayağı bir hasar aldı. Nereden baksanız 70-80 bin lira hasarı var. En kısa sürede yaptığının cezasını çekmesini bekliyoruz” şeklinde ifade etti.