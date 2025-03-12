Ali Erbaş, Iğdır’da Kur’an Kursu Açtı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI IĞDIR’DA SEMİNER VE AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Iğdır’da Merkez Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılış törenine katıldı. Iğdır’a bir dizi temas için giden Erbaş, burada Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’nde “İslam’ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince” temalı seminere de katılım gösterdi. Ayrıca, İstiklal Marşı’nın kabulü üzerine düşüncelerini paylaşan Erbaş, “İstiklal Marşı başlı başına medeniyet değerlerimizi içinde toplayan çok önemli bir eser. Hele onun ‘Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’ mısraları esasında bir duadır” ifadesinde bulundu.

KUR’AN KURSU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM

Seminerin ardından Özgür Mahallesi 455’inci Sokak’ta tamamlanan Merkez Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışına katılan Erbaş, “Allah’ın kitabı ve Resulün sünnetinin öğretileceği bir Kur’an kursumuzun açılışını yapıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin vasiyetini ülkemizin yer yerinde yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu. Açılış sonrası, kurs binasında Vali Ercan Turan ile birlikte gezen Erbaş, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

TÖRENE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Açılış törenine Iğdır Valisi Ercan Turan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve birçok davetli iştirak etti. Bu etkinlik, Iğdır’daki eğitim çalışmalarının ve dini bilincin artırılmasına katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.