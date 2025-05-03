Ali Erbaş, İyiliklerin Dünyayı Değiştireceğini Belirtti

İYİLİK VE DİNİ DEĞERLER ÜZERİNE VURGULAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iyiliğin dünyayı değiştireceğini vurguladı ve Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de “Müslümanları, iyilik yapan, kötülüğü men eden ve Allah’a iman edenler” olarak tanımladığını belirtti. Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural ve birçok davetli yer aldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Büyükelçi Dönmez, Avusturya’da 61 yılı geride bırakan Türk toplumu için artık gurbetçi hayatının sona erdiğini belirtti ve “Şu anda bu salonda Avrupalı Müslümanlar var, Avrupalı Türkler var desek çok abartmış olmayız” dedi. Dönmez, burada doğup büyüyen gençlerin çeşitli üniversitelerde eğitim aldığını ve anne babaların eğitime önem vermesi gerektiğini ifade etti.

MÜSLÜMANLARIN İYİLİK TEMELLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasında Türk toplumunun temsilcileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kur’an-ı Kerim’deki “Siz insanlar için yaratılmış en hayırlı ümmetsiniz” ifadesini hatırlattı. Müslümanların iyilik yapan, kötülükten men eden ve Allah’a inananlar olarak tanımlandığını söyleyen Erbaş, iyilik konusunun Kur’an-ı Kerim’de en sık işlenen temalardan biri olduğunu belirtti. Diyanet Vakfı’nın logosunda yer alan “Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar” ifadesini hatırlatarak, ATİB’in Türkiye’deki birçok kurum gibi Avusturya’da iyiliği yayma çabalarını anlatan Erbaş, dünyayı iyiliğin değiştireceğini ifade etti.

HAZRETİ MUHAMMED’İN ROLÜ

Erbaş ayrıca burada yetişen gençlerin dini değerleri öğrenmesinde ATİB gibi kurumların önemine dikkat çekti. “Çünkü biz iyilik peygamberinin ümmetiyiz” diyen Erbaş, “Allah Resulü Efendimizi, hangi cümleyle tanıtılması daha uygundur diye bir soru sorulsa pek çok cümle kurarız. Ama bana göre o bir iyilik peygamberiydi” şeklinde konuştu. Peygamber Efendimizin mazluma ve zalime iyilik yapmayı vurguladığını belirten Erbaş, Hazreti Muhammed’in her yönüyle tanınması için 160 bölümden oluşan bir radyo programı hazırlandığını, yakın zamanda 60 bölümlük bir diziyle Hazreti Muhammed’i ve İslam dinini geniş kitlelere ulaştırmayı planladıklarını aktardı.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Erbaş, eğitimin İslam medeniyetindeki değerine de değinerek, ilk inen ayetin “oku” kelimesiyle başladığını, ikinci sürenin isminin de “kalem” olduğunu ifade etti. Buradan verilen mesajın okuma, yazma yani eğitim olduğuna dikkat çeken Erbaş, İslam medeniyetinin ilim ve iyilik medeniyeti olduğunu vurguladı. “Bizler ömrümüz boyunca, nefes alıp veriyor olduğumuz sürece hep iyilik yapalım, güzellik yapalım. Kötülüklerden uzak duralım” dedi.