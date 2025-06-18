Ali Erbaş, “Kur’an’ı Okumak Yolumuzdur.” dedi. Hafızlar, Kur’an’ı Yaşamak İçin Çalışıyor. Dinlediklerinizle Hayırlara Çağırmalıyız. Allah Hayırlı ve Mübarek Eylesin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an’ın öğrenilmesi ve yaşanmasının önemine vurgu yaptı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde Konya Müftülüğü tarafından düzenlenen 1255 hafız için gerçekleştirilen icazet töreninde yaptığı konuşmada, “Tabii ki okumak, öğrenmek, ezberlemek Kur’an’ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur’an’a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur’an bizim hayat rehberimizdir.” dedi. Erbaş, bu merasimlerin önemli bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Peygamber Efendimizin “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.” sözünü hatırlattı ve törenin mübarek olması temennisinde bulundu.

KUR’AN’IN MUHAFAZASI

Erbaş, “Şüphesiz mutlaka Kur’an’ı biz indirdik ve onun muhafızı biziz.” ayetini anımsatarak, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’in korunmasında büyük rolü olduğunu belirtti. Hafızların, peygamberin varisleri olarak Kur’an-ı Kerim’i büyük bir emekle ezberlediklerini vurguladı. “Hafızlarımızın yakınları, Kur’an bizim hayat rehberimizdir. Onu hayatımıza rehber edersek, Rabbimizin huzuruna alnımız ak, yüzümüz pak olarak ulaşırız.” ifadesinde bulundu. Amel defterinin paylaşıldığı bir günün geleceğine ve hafızlık yapan kardeşlerin her anının bu defterde yer alacağına dikkat çekti.

İNSANLARI KUR’AN’LA DAVET ETMEK

Kur’an-ı Kerim’in insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğini söyleyen Erbaş, “Bundan 14 asır önce insanlığın Kur’an’a ne kadar ihtiyacı var idiyse, bugün ondan daha fazla ihtiyacı var.” dedi. Elimizde bulunan Kur’an ile insanların iyiliğe davet edilmesi gerektiğini belirtti. “O yüzden Rabbimize söz veriyoruz. Bütün hafızlarımız, hocalarımız, peygamber varisleri olarak ya Rab söz veriyoruz. Kur’an ve sünnetle insanları hayra çağıracağımıza söz veriyoruz.” diye ekledi. Erbaş, hafızların bu yolda aziz bir görev üstlendiğini belirterek, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesi alacak hafızların çeşitli sureleri okuduğunu ifade etti.