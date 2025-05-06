Ali Erbaş, Kur’an Yarışmasında Birinci Oldu

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KONUŞMA YAPTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye’de düzenlenen uluslararası Kur’an’ı güzel okuma yarışmasında dünya birincileri arasında birinci olduğunu duyurdu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Erbaş “Üniversiteler Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali”nde konuştu. Bu etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

KUR’AN’IN GÜZEL OKUNMASI ÜZERİNE VURGULAR

Erbaş, Kur’an ile ilgili konuların konuşulduğu her yerin rahmet ve bereket taşıdığını belirtti. “Allah, Kur’an-ı Kerim’i ‘Tertil ile okuyunuz.’ buyuruyor. Tertilin en güzel hali, anlamını dikkate alarak, anlamına vakıf şekilde, usulüne, kurallarına uygun okumak, sesimizi Kur’an ile daha da güzelleştirmek.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Erbaş, Türkiye’nin dört bir yanında hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarını hatırlatarak, bu sene 10’uncusu yapılan uluslararası yarışmaların Türkiye’de farklı bir formatla gerçekleştirildiğini aktardı. “Türkiye, dünya birincileri arasında birinci oldu.” diyen Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’i anlamak, yaşamak, hayatımızı Kur’an’a göre tanzim etmek, nihai hedef budur.” dedi. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim’i güzel sesle okumanın da önemli bir faaliyet olduğunu ifade etti.

Erbaş, konuşmasının ardından finale katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Programa, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan ve birçok akademisyen ile öğrenci katıldı.