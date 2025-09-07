Ali Erbaş, ÖNDER 22’de Sunum Yaptı

ERBAŞ’IN KONUŞMASI

Gaziantep’te gerçekleştirilen ‘ÖNDER 22’nci İmam Hatipliler Kurultayı’na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada dikkat çekici bir sunum yaptı. Erbaş, geçmişte yaşanan büyük acıların ardından engellerin kalktığını ancak bunun kolay olmadığını vurgulayarak, “Edirne’den Kars’a kadar başörtüsü zulmüne karşı imam hatip nesli önderlik yaptı” ifadesini kullandı. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hayatının seçmeli ders olarak okutulması için Meclis’te ciddi mücadeleler verildiğini de belirtti.

GENÇLERE ÜSTLENDİĞİ ROL

Erbaş, “Eğer inanırsanız, en kuvvetli ve en güçlü siz olacaksınız. Bizim toparlanmamız ve kendimize gelerek daha çok insana önderlik yapmamız lazım” diyerek gençlere bir mesaj verdi. İmam hatip neslinin fedakâr ve cefakâr olduğunu kaydeden Erbaş, geçmişteki hocalarından aldıkları ahlakı geleceğe taşımak gerektiğini söyledi. “İmam hatip nesli her zaman hakkın yanında, batılın karşısında yer almıştır. Bu canlılığımızı devam ettirelim ve bizden sonrakilere aktaralım, buna ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

AİLE YILI VE PROTOKOL İMZASI

2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edildiğini ifade eden Erbaş, aile konusuna dikkat edilmesi ve gençlerin vaktinde evlendirilmesi gerektiğini ekledi. Konuşmasının ardından, Ali Erbaş ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla, Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 41 yıl boyunca evli kalan ve hiç hacca veya umreye gitmemiş çiftlerin kutsal topraklara gönderilmesi için bir protokol imzalandı. Projeye 15 bin başvuru yapıldığı, 1 ay içinde 300 kişilik ilk kafilenin kutsal topraklara gönderileceği bildirildi.