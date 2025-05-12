Ali Erbaş, Sanat Fuarının Önemi Vurguladı

ULUSLARARASI İSLAM SANATLARI FUARI’NIN BAHTİYARLIĞI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Uluslararası İslam Sanatları Fuarı” ile beş gün boyunca İslam sanatlarının estetik, kültürel ve manevi derinliğini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 7-11 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium’da düzenlenen fuara dair sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımında, fuardan görüntüler içeren bir videoya da yer verildi.

İSLAM SANATLARININ TANITIMI VE GELECEĞE AKTARIMI

Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası İslam Sanatları Fuarımızda, beş gün boyunca İslam sanatlarının estetik, kültürel ve manevi derinliğini yansıtan birikimini vatandaşlarımızla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. İslam sanatlarının yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından katılan sanatçılar, kurum ve kuruluşlarımız, sergiler, paneller, söyleşiler ve atölyeler vesilesiyle kadim medeniyetimizin ne denli zengin bir sanat anlayışına sahip olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattılar. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan tüm sanatçılarımıza ve yoğun ilgileriyle fuarımızı onurlandıran tüm misafirlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.”