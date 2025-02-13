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Ali Erbaş’tan Berat Kandili Mesajı

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BİLGİLERİ PAYLAŞAN MESAJ

Erbaş, yayımladığı mesajında, İslam dünyasının Berat Kandili’ni kutluyor. Bu günün, iman ve samimiyetle Allah’a yönelen müminler için kurtuluş müjdesi olduğunu vurguluyor. Bu gecenin, ömür sermayesinin her an tükenmekte olduğu bilinciyle geçmişin muhasebesini yaparak hayattaki tüm olumsuzlukları geride bırakma, ruhu tövbe ve duayla arındırarak vahyin ve sünnetin rehberliğinde yeni bir gelecek planlama fırsatı sunduğunu belirtiyor.

TÖVBE VE YENİ BAŞLANGIÇ

Erbaş, “Berat Gecesi, tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsattır.” ifadesini kullanıyor. Ali Erbaş, konu hakkında daha fazla bilgi de veriyor.

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