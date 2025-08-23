Ali Erbaş, Vatandaşlara Hitap Etti

NAMAZIN KÖTÜLÜKLERDEN KORUYUCU ETKİSİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Cami’de namaz kılan vatandaşlara önemli mesajlar verdi. Diyanet İşleri Başkanlığından gelen açıklamaya göre, Erbaş, “Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar.” ayetini hatırlatırken, “Oruç kalkandır, insanı kötülüklere karşı korur.” hadisinden de bahsetti.

ŞERİATİN ÖNEMİ VE 1500. MEVLİT YILDÖNÜMÜ

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: “İman edip salih amel işleyenler, imanının çizgisinde yaşayanlar, namazlarını dosdoğru kılanlar, oruçlarını tutanlar, eğer mükellef ise zekatlarını verenler, haclarını yapanlar ya da yapmak için teşebbüs edenler, hayır hasenat yapanlar, iyilik yapanlar, bütün bunlar salih amel içerisinde değerlendiriliyor.” Başkan Erbaş, ayrıca 3 Eylül Mevlit Gecesi’nin, Peygamber Efendimizin kameri takvime göre 1500. yılına denk geldiğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılının Ağustos sonuna kadar bu önemli yılı milletimize ve tüm dünyaya tanıtma gayretinde olacaklarını belirtti.