Ali Erbaş, Viyana’daki Öğrencilerle Buluştu

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Viyana’da Kur’an kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Avusturya Türk İslam Birliği’nin (ATİB) düzenlediği programda, ATİB Viyana Merkez Camisi’nde eğitim gören Kur’an kursu öğrencileri ile buluştu. Burada öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada Erbaş, “Camiler evimizden sonra sığınacağımız yuvalarımız, ibadetlerimizi, dualarımızı yaptığımız yerler. Aynı zamanda eğitim aldığımız mekanlardır.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK YAYINLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik olarak hazırlanan dergi ve yayınlarla ilgili bilgi veren Erbaş, “O çocuk dergilerimizi alın, okuyun. Hocalarınızdan isteyin, onlar size ulaştırırlar. Dergilerimizde Peygamberimizin çocuklara yaklaşımı konularını işliyoruz.” dedi. Çocukların namazı erken yaşlarda öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Erbaş, “Çünkü namaz dinin direğidir. İnancımızın en önemli gereklerinden birisi namaz kılmaktır. Evde anneniz, babanız namaz kılarken sizler de onlarla beraber şimdiden namaz kılmaya başlayın.” şeklinde konuştu.

NAMAZ VE TEMİZLİK VURGUSU

Namazın temizlik ile ilgili bir kavram olduğunu belirten Erbaş, “Namaz aynı zamanda temizlik demektir. Biz günde 5 sefer abdest alarak aslında temizliğe önem vermiş oluyoruz.” dedi. Müslümanların barış, kardeşlik ve dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini ifade eden Erbaş, “Müslümanlığı Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor. ‘Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kimsedir.’ İşte onun için birbirimize güvenmeliyiz, her zaman dürüst davranmalıyız, yanlış yapmamalıyız, yalan söylememeliyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.