Ali Farac, Gazze’deki Saldırıda Yaralandı

İSRAİL’İN SALDIRISI VE ALİ FARAC’IN TRAJEDİSİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey kesiminde yaptığı saldırıda babası ve beş kız kardeşini kaybeden, ayrıca yaralanan Filistinli çocuk Ali Farac, bu trajedinin sembol isimlerinden biri haline geldi. Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Yermuk bölgesine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu yedi Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

HAAVA SALDIRISININ ETKİLERİ

Savaş uçağından fırlatılan bombanın etkisiyle hedef alınan binanın çatısında büyük bir delik oluştu. Patlama sonrası, binadakilerin bir kısmı yandaki evin çatısına savruldu. Filistinli gazetecilerin saldırı sonrasında kaydettiği görüntüler, yaşananların boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde, bir baba ve çocuklarının cenazelerinin patlama sonucu yandaki binanın çatısına fırladığı görülüyor. Bombardımanın etkisiyle yaralanan bazı çocukların bedenlerinin parçalandığı görülüyor. Ayrıca, bombardımanda yaralanarak yüzü kanlar içinde kalan bir çocuğun kameraya yansıdığı tespit edildi.

ALI FARAC’IN ACISI

Patlamanın şokunu yaşayan, yüzü kan ve tozla kaplı olan küçük çocuk, gözyaşları içinde elini kaldırarak çevredekilerden yardım istemekte. Yaralı çocuğun hemen arkasında ise aynı saldırıda yaşamını yitiren babasının cansız bedeni olduğu belirtiliyor. Gazze’deki bu saldırının sembollerinden biri kabul edilen yaralı çocuğun isminin Ali Farac olduğu öğrenildi. Ali Farac, bu saldırıda babası Farac Ali Farac’ın yanı sıra beş kız kardeşini de kaybetti. Ayrıca, Ali Farac’ın annesinin de yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü ifade ediliyor.