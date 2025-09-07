Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, – Dünya Motokros Şampiyonası’nda Dereceler Belli

YARIŞMALARDAN DERECELER AÇIKLANDI

AFYONKARAHİSAR’daki Dünya Motokros Şampiyonası’nda MXGP ve MX2 kategorilerindeki başarılı sporcular belli oldu. MXGP’de yapılan yarışta, Hollandalı sporcu Jeffrey Herlings birinci olarak önemli bir başarı elde etti. İkinci sırayı Fransız yarışçı Romain Febvre aldı, üçüncülüğü ise Belçikalı sporcu Lucas Coenen elde etti.

MX2 KATEGORİSİNE DAMGA VURAN SPORCULAR

MX2 kategorisinde ise birinciliği Alman sporcu Simon Langenfelde kazandı. İkincilik derecesini Hollandalı sporcu Kay de Wolf alırken, üçüncülükte İspanyol sporcu Guillem Farres başarılı oldu. Sporcular, 14 Eylül tarihinde Çin’de yeni bir yarışta mücadele verecek.