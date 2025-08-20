Ali Gül, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

UZUN YAŞAMIN SIRRI

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 1931 doğumlu Ali Gül, uzun yaşamının sırrını “canının istediğini yemek, doğal beslenmek ve hayattan keyif almak” olarak belirtiyor. 94 yaşında olmasına rağmen dinç yapısıyla etrafındakilerin beğenisini kazanan Gül, küçük yaşlardan itibaren çalışıp çabaladığını ve bu çabalarının Allah tarafından karşılıksız bırakılmadığını ifade ediyor. “Neyi canım çektiyse yedim” diyor.

DAYANIŞMA VE BAŞARI

Gül, evinin bahçesinde bulunan çiçekler ve kekliklerle ilgilenmeyi seviyor. Çiçekleri düzenli olarak sulayıp, bakımlarını yaparak, etrafı temiz tutuyor. Hayat hikayesini paylaşan Ali Gül, “Babamın evinden bir kat yatakla ayrıldım. Kendimi ticarete attım. Gece gündüz çalıştım, kimseye muhtaç olmadım. Neye uzandıysam Allah bana dört dörtlük kuvvet verdi. Hiç zarar etmedim” diyerek hayatında edindiği deneyimleri aktarıyor.

SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Gül, canının istediği her şeyi tükettiğini belirtiyor. “Tereyağ, kaymak yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Dünyada ne iyiyse onu yedim. Elalem başka şeyler yerken ben kuzu yedim. En kıymetli yemekleri yedim. Yaşamamın şansı bu. Şimdi olsa İskender kebabı yerim. Paça çorbası içerim” diyor. Bahçesini yaklaşık 35 yıl önce kendisi yaptığını ve çocuklarını da bu doğrultuda yetiştirdiğini, hiçbirine muhtaç etmediğini sözlerine ekliyor.

FAMILIY VE DESTEK

Ali Gül’ün yeğeni Yusuf Gül, amcasının sağlıklı yaşantısının önemli olduğunu vurguluyor. “Amcamın yaşadığı hayat çok güzeldir ve düzgündür. Bol yer bol içer. Kendisini esirgemez. Organik beslenir. Yoğurt, süt, ayran, bal, tereyağı yer. Her sebze meyveyi yer. Ticaretle uğraştı hiç zarar etmedi” şeklinde açıklama yapıyor. Bu açıklamalar, Ali Gül’ün sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdüğünün önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.