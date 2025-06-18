Ali Hamaney Türk kökenli bir şahsiyet

ISRAİL’İN HAVA OPERASYONLARIMIZ

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği geniş çaplı hava operasyonlarının ardından artan suikast iddiaları, Ayetullah Hamaney’in siyasi etkisi, dini kimliği ve kökeni hakkında soruların gündeme gelmesini sağlıyor. Peki, Ayetullah Hamaney Türk mü?

HAMANEY’İN KÖKENİ VE EĞİTİMİ

Ayetullah Ali Hamaney, 17 Temmuz 1939’da İran’ın Meşhed şehrinde ailesinin ikinci erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Seyyid Cevat Hüseyni Hamaney Azerbaycan Türkü, annesi ise Yezdli kökenli Seyyid Haşim Necefabadi’nin kızıdır. Hamaney, 4 yaşında büyük kardeşi Seyyid Muhammed ile birlikte dini eğitim veren bir mektebe gönderildi ve burada alfabe öğrenip Kuran kurslarına katıldı. İki kardeş, daha sonra yeni kurulan İslami “diyanet dar ut Talimi” okulunda ilköğrenime devam ettiler. Ali Hamaney, lisede Cami-el-Mukaddemat, Sarf ve Nahv havzalarına katıldı. Babası ve diğer öğretmenlerden edebiyat ve Mukaddemat dersleri aldı. “Resail” ve “Mekasıb” derslerini Hac Şeyh Haşim Kazvini ile okudu. “Satıh’ı Fıkıh” ve “Usulü Fıkıh” derslerini de babasından aldı. Bu sayede Mukaddemat ve Satıh eğitim dönemini 5.5 yılda tamamladı.

SİYASETE GİRİŞİ VE GÖREVLERİ

Ali Hamaney, 1963 yılında Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin önderliğindeki İslami Hareket’e katıldı. 1977 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgün edilmek istenmesine rağmen, İslami Hareket’in büyümesi nedeniyle Meşhed şehrine geri dönmesi sağlandı. İran İslam Devrimi’nin gerçekleşmesiyle Ayetullah Humeyni’nin dönüşünün ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. Bu görevle Meşhed’den Tahran’a gitti. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcılığı’na getirildi ve aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi’ne seçildi. 1980 yılında Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı ve İran-Irak Savaşı’nda yer aldı. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi’ne düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai’nin saldırının sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine, Ekim 1981’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 16 milyon oy alarak 3. İran Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi ve 1986 yılında Ayetullah Humeyni tarafından kurulan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin Başkanlığı’na getirildi.

AİLE HAYATI

Ayetullah Ali Hamaney, 1964 yılında Khojaste Bagherzadeh ile evlendi ve bu evlilikten Mojtaba Khamenei, Hoda Khamenei, Boshra Khamenei, Masoud Khamenei, Meysam Khamenei ve Mostafa Khamenei adlarında toplamda 6 çocuğa sahip oldu. 3 Haziran 1989’da Ayetullah Humeyni’nin vefatının ardından, 4 Haziran 1989’da Haşimi Rafsancani’nin önerisi ile Uzmanlar Meclisi tarafından dini lider olarak seçildi.