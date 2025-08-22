Alı Hamza Pehlivan, Silifke’deki Yangın Hakkında Konuştu

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN’DAN YANGIN AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pehlivan, “Genel tespitlere istinaden burayı Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilebilecek şartlar oluşmuş durumda. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalar bu doğrultuda devam edecek.” dedi.

VATANDAŞLARLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Pehlivan, kentteki temasları sırasında ilk olarak Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un katılımıyla Göksu Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından, 13 Ağustos’ta çıkan ve 16 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen Kırtıl Mahallesi’nde de vatandaşlarla buluştular. Yangın sonrası kurulan konteynerleri inceleyen Pehlivan, orman yangınından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangın sırasında evlerin yandığını ve hayvanların telef olduğunu hatırlatan Pehlivan, kurumların yangınlarla mücadelede işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

AFAD olarak bu çalışmaları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın riyasetinde takip ettiklerini ifade eden Pehlivan, ilde de valilik koordinasyonunda bütün ekiplerin seferber edildiğini anlattı. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmalarına hemen başlandığını da dile getirdi. Türkiye’nin birçok ilinde yangınlar yaşandığını anımsatan Pehlivan, “En son Balıkesir Sındırgı’da deprem yaşadık. Biz de ekip olarak oradaydık.” şeklinde konuştu.

KONTEYNER DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Silifke’deki yangından etkilenen, evleri ağır hasar gören veya yıkılacak duruma gelen vatandaşlara konteyner desteği sağladıklarını belirten Pehlivan, “Tüm mahallelerde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza konteynerleri çok kısa süre içerisinde kurduk. Şu an 28 konteyneri vatandaşlarımıza teslim ettik.” açıklamasını yaptı. Bu konteynerlerin içinde yaşam malzemeleriyle birlikte banyo, tuvalet, klima gibi donanımlar bulunduğunu belirtti. Ayrıca, barınma desteği talep eden vatandaşlara da nakit yardımı yapılacağını ifade etti.

YARDIM SÜRECİ DEVAM EDECEK

Pehlivan, hasar tespitlerinin duyurulacağını ve itirazı olan vatandaşlar için yeniden inceleme yapılacağını bildirdi. Ardından hak sahipliği sürecinin başlayacağını kaydeden Pehlivan, “Cumhurbaşkanı’mızın talimatı, hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak ve mağduriyetleri giderilecek şekilde adımların atılması yönünde.” dedi. Yangın sonrası oluşan tabloyu değerlendirerek, yaraların sarılması için ekiplerle, birimlerle ve bakanlıklarla birlikte çalışacaklarını ifade etti. Yangın, Silifke ilçesinde 13 Ağustos’ta başlamış, 16 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı. Yangına sebep olan ve su borusu için kaynak yaparken gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanmıştı.