Ali Hızar, Cemal Enginyurt’a Suç Duyurdu

SUÇ DUYURUSUNUN SEBEBİ

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Başkanı Ali Hızar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt aleyhine suç duyurusunda bulundu. Hızar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, Enginyurt’un ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamalarıyla hedef aldığını belirtti.

ÇARPITICI İFADELER

Hızar’ın suç duyurusunda, müvekkilinin Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Kayserililer Federasyonu Avrupa Başkanı olduğu ifade edildi. Hızar, “Her izin döneminde ülkemize gelen ve başta Avrupa’da yaşayan Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm gurbetçi ve ülkemiz vatandaşlarına destek olan bir şahsiyettir” dedi. Ancak, Cemal Enginyurt’un yaptığı açıklamada “Almanya’dan gelen bi tane tip var, ulan zirzop, lan” şeklinde ifadeler kullanarak gurbetçilere hakaret ettiğini belirtti.

KAMPANYA ETKİSİ

Bu gibi ifadelerin, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca hakaret suçu oluşturduğunu ve toplumsal belirli kesimleri hedef göstermek suretiyle kin ve düşmanlık tahrik ettiğini vurguladı. Hızar, yurt dışında bulunan yaklaşık 7.2 milyon Türk kökenli vatandaşın Türkiye’ye yılda 80 milyar Euro civarında ekonomik katkı sağladığını dile getirdi.

TEKLİF VE TALEP

Bu bağlamda, yurtdışındaki Türk toplumuna yönelik her sözün Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde de etkili olduğunu ifade etti. Hızar, “Bu nedenle yurtdışında yaşayan Türkler sadece tatilci değil; ekonomik ortak, kültürel temsilci ve vatan sevdalısı bireylerdir” şeklinde konuştu. Suç duyurusunda bulunarak şikayetinin TBMM Başkanlığı’na iletilmesini talep eden Hızar, Enginyurt’un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını da istedi.