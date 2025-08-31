Ali Hızar STK’ları Birleştirmek İstiyor

AVRUPA’DA KAYSERİLİ STK’LAR İÇİN ÇATI ÖRGÜTÜ KURULUYOR

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Kayserililer Federasyonu Avrupa Başkanı Ali Hızar, Avrupa genelindeki tüm Kayserili sivil toplum kuruluşlarını (STK) tek çatı altında toplamak amacıyla önemli bir çağrı yaptı. Hızar, Eylül ayının sonunda Almanya’da düzenlenecek geniş katılımlı toplantıda “Kayserililer Avrupa Konfederasyonu” ismi altında kalıcı ve etkin bir çatı örgütünün kurulmasının amaçlandığını duyurdu.

KAYSERİLİLERİN TEMSİLİ KUVVETLENECEK

Kurulması planlanan bu yapılanma ile birlikte Kayserililerin Avrupa’da sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda daha etkin bir şekilde temsil edilmesi hedefleniyor. Ayrıca genç nesillere daha güçlü bir kimlik aktarımının sağlanması, Türkiye ile Avrupa’daki kurumlar arasında sağlam köprülerin inşa edilmesi amaçlanıyor. Ali Hızar, “Artık Avrupa’daki Kayserili STK’ların ayrı ayrı değil, tek ses ve tek yürek halinde hareket etme zamanı gelmiştir. Birlik olursak hemşehrilerimizin sesi daha gür çıkar, daha güçlü oluruz” şeklinde açıklamada bulundu.

TARİHİ BİR MİRAS OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ali Hızar’ın liderliğinde başlatılan bu süreç yalnızca bir birlik çağrısı değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak tarihi bir miras olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Kayserililerin Avrupa’daki varlığını güçlendirmek için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.