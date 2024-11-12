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Ali İhsan Kaya’nın İlknur Çetin’i Öldürmesi

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OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, 25 Nisan’da saat 09.00 sularında Marmaris’teki İçmeler Mahallesi’nde gerçekleşti. Ali İhsan Kaya ve İlknur Çetin arasında, iddiaya göre kıskançlık sebepli bir tartışma başladı. Tartışma esnasında Kaya, yanında bulundurduğu bıçakla otel çalışanı olan Çetin’i bıçakladı. Çetin, iki bıçak darbesi alarak bilek, göğüs ve başından yaralandı ve kanlar içinde yere düştü.

ACİL YARDIM KAMUOYUNA DUYURULDU

Çevrede bulunan kişilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmesi üzerine, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLEN KİŞİ

Çetin’in bıçak yaralarına ek olarak, hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı ve kırık bacağının alçıya alındığı bildirildi. Bu durum olayın ciddiyetini ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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