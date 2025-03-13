Ali İhsan Yavuz: “PKK ve FETÖ İle Mücadele”

TERÖRLE MÜCADELENİN VURGULANMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, PKK ve FETÖ gibi terör unsurlarıyla çok yoğun mücadeleler verildiğini belirtti. Yavuz, “Biz o mücadeleleri verirken bize İHA ve SİHA vermediler, hava savunma sistemi istedik vermediler, müeyyide uyguladılar, yaptırımda bulundular” dedi. Ancak, İHA ve SİHA üretimini başardıklarını vurgulayan Yavuz, “Bütün dünyaya satıyoruz. Allah’ın izniyle beşinci nesil savaş uçağını üreten çok az ülke var, biz onlardan birisiyiz ve yakında KAAN’ımız geliyor” şeklinde konuştu.

RAMAZAN AYI ETKİNLİĞİ VE TEHDİTLERE YANIT

Kastamonu’daki iftar programına katılan Yavuz, Türkiye’nin iç ve dış tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın selamlarını getirdiğini belirterek, “Güzel ülkemizi ve Kastamonu’yu korumak adına var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı zorlukları da dile getiren Yavuz, “Kurulu sömürü düzenini yıkmak için uğraş vereceğiz. Terör faaliyeti içerisinde kin kusmaya, canilik yapmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

MÜCADELELERİN ARTIŞI VE SİHA ÜRETİMİ

Yavuz, teröre karşı verdikleri mücadelelerin giderek arttığını vurguladı. “PKK’yla, FETÖ’yle ve başka terör unsurlarıyla çok yaman mücadeleler ettik. Ama o mücadeleleri verirken bizim işimizi zorlaştıran içten dıştan birçok güç odağı oldu” dedi. Yavuz, önceden İHA ve SİHA taleplerine yanıt alamadıklarını söyleyerek, “Ama dedik ki biz alacağız. S-400 savunma sistemini aldık ve İHA ile SİHA’larımızı kendimiz ürettik. Bugün tüm dünyaya satıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İFTAR PROGRAMINDA BİRLİK MESAJI

İftar sonrası konuşan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise etkinliğin önemine değindi ve bu değerli toplulukla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. “Rabbim bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın. Hayırlı bir Ramazan Bayramı geçirmeyi nasip etsin” dedi. İftar programına şehit yakınları, gaziler, kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ile huzurevinde kalan yaşlılar ve çocuklar da katıldı.