Ali İkiz, Esnaf Adaylığa Hazır

ALI İKİZ’DEN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Kütahya’da esnaflar arasında tanınan ve sevilen bir isim olan Ali İkiz, 2026 yılında düzenlenecek Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Odası başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu. Adaylık sürecini resmi olarak başlattığını aktaran İkiz, açıklamalarında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

AÇIKLAMALARINDAN DETAYLAR

Adaylık sürecine ilişkin düşüncelerini paylaşan Ali İkiz, “Bu sürecin ve seçimlerin tüm esnaflarımıza, hemşehrilerimize ve Kütahya’mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Bu yola çıkarken, desteklerini esirgemeyen başta aileme, esnaflarımıza ve kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı. Ayrıca, diğer aday arkadaşlarına da başarılar diledi.

Ali İkiz, seçim ilkelerini belirlerken, “Kütahya Madeni Eşya ve Sanatkarları Odası olarak, tüm esnaflarla birlikte, oda tüzüğü ve yasal çerçevede hareket ederek, esnaf birlikleri ve odalar birliğiyle güç birliği içinde esnafın haklarını savunmak, esnaflar arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla etkinlikler, seminerler ve eğitim programları düzenlemek; ticari hayatın çeşitlenmesine ve gelişmesine katkı sağlamak; ortak akıl ve iş birliği ile yararcı çözümler üretmek” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DESTEK BEKLİYOR

Açıklamasının sonunda tüm esnaf ve Kütahyalılardan destek beklediğini dile getiren Ali İkiz, “Hayırlı, bereketli işler dilerim. Saygı ve sevgilerimle” dedi.