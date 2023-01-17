Ali İsmail Korkmaz davasında karar açıklandı

Ali İsmail Korkmaz ile ilgili davada karar açıklandı.

Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ile ilgili davada karar açıklandı.

Kayseri’de görülen Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi davasında Yargıtay’ın bozma kararı sonrası polis memuru Hüseyin Engin’e 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘kasten basit yaralama’ suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası, Korkmaz ailesinin başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesince hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Engin’e yine aynı ceza verilerek bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.