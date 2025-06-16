Ali Kılıç Emekli Oldu, Teşekkürler

ALI KILIÇ’IN EMEKLİLİK VEDASI

Ali Kılıç, Muş Valiliği’nde uzun seneler boyunca görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrıldı. Yaklaşık 40 yıldır makam şoförlüğü yapan Kılıç, emeklilik sürecinin başlangıcında Muş Valisi Avni Çakır’a veda ziyaretinde bulundu.

VALİ ÇAKIR’DAN TEŞEKKÜR VE BAŞARI BELGESİ

Vali Çakır, Kılıç’ın görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve sadakat için kendisine teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti. Kılıç’a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulunan Vali Çakır, uzun yıllar boyunca Valilik hizmetinde bulunmasının takdir edilmesi gereken bir durum olduğunu vurguladı.