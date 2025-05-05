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Ali Koç’a İstifa Çağrıları Yükseliyor

ŞAMPİYONLUK ŞANSINI MUCİZELERE BIRAKTI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında kendi sahasında Beşiktaş’a 1-0 yenilerek, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Bu mağlubiyetin ardından tribünlerden Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç ve yönetimine yönelik istifa sesleri yükseldi.

İSTİFA ÇAĞRILARINA SERT YANIT

Ali Koç’a yönelik artan istifa çağrılarına yanıt, Koç’un yakın arkadaşı Derin Mermerci’den geldi. Mermerci, sert bir paylaşımda bulunarak, “Ne kadar nankör, ne kadar vefasızsınız. Bu zamana kadar kim cebinden ve holdingden bu paraları verdi? Hepiniz arkasından konuşup, karşısına çıkınca ceket iliklersiniz. Top yuvarlaktır… Biraz insaf, vicdan ve vefa.” dedi. Derin Mermerci’nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

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