Ali Koç’a Tepkiler Devam Ediyor

FENERBAHÇE BAŞKANINA SANAT CAMİASINDAN TEPKİ

Fenerbahçe’ye yönelik tepkiler devam ederken, bu duruma sanat camiasından da bir yanıt geldi. Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Başkan Ali Koç’a çağrıda bulundu. Uluğ, yaptığı paylaşımda, Ali Koç’un kongre kararı alması gerektiğini belirtti. Bu paylaşım, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve taraftarlar, Uluğ’a bu cesur müdahalesi için teşekkür etti.

DERYA ULUĞ’UN DUYGULARI

Derya Uluğ, Fenerbahçe’ye olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti: “Fenerbahçeliliğim bir kimliktir, bunu hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir şey Fenerbahçe sevgimin üzerinde olmadı ve olmayacak. Gelinen noktadan uzun zamandır büyük üzüntü duyuyorum. Bu camia, bulunduğu yerden memnun kalmayacak, değerlerini ve emek veren sporcularını bu kadar değersizleştirecek bir yapı değil. Uzun süredir devam eden başarısızlığın kabullenilmesini kimse bizden beklemesin. Sevdiğim insanlara olan sevgim ve saygım baki kalmakla birlikte; bazen ne kadar çok istersen iste, ne kadar çabalarsan çabala, olmuyor. Olmadı. Büyük ve cefakar Fenerbahçe taraftarının yanındayım. Kayıtsız şartsız, her sezon, her platformda çubuklunun başarısı için her şeyini veren taraftarlar olarak biz bunu hak etmiyoruz ve değişim istiyoruz!”