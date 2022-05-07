Ali Koç açıkladı: Sezonu kapattı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek takımında Arda Güler’in yer alamayacağını belirtti.

Süper Lig’de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kötü haberler peş peşe geliyor. Derbi öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Arda Güler’in sezonu kapattığını duyurdu.

Yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’in sezonu kapattığı duyuruldu.

ARDA GÜLER SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada “Son dönemde garip şeyler oluyor. Dün Arda Güler sezonu kapadı. Fazla idmandan stres durumu oldu. Kim Min-Jae ayağındaki kronik sıkıntıdan Kore’ye gitmek zorunda kaldı. Pelkas, Szalai, Crespo… Osayi’de de sıkıntı var.” ifadelerini kullandı.

“İZLEMEYE GİTMEYECEĞİM”

Beşiktaş derbisine gitmeyeceğini ve totem uyguladığını belirten Ali Koç, “Kendi kendime garip bir totem yaptım, maçlara gitmiyorum ve bu sezon böyle gidiyor. Ancak inşallah şampiyonluğu aldığımızda soyunma odasında olacağım.” şeklinde konuştu.