Ali Koç: Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Vodafone Park’taki derbiyi babası Rahmi Koç ile izledi.

spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında derbide Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda puanını 14’e yükseltti.

Ali Koç ve Rahmi Koç tribünde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi locadan izlerken, Dolmabahçe’de bu kez babası Rahmi Koç da vardı.

Beşiktaş taraftarı olan baba Koç oğlu ile aynı karşılaşmayı rakip olarak takip ederken, 0-0 biten maç sonucundan her ikisi de memnun kaldıklarını belirten açıklamalar yaptılar ve dostluk mesajları da verdiler.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Rahmi Koç karşılaşmanın berabere bitmesine sevindiğini belirterek, “Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce kendisiyle bir süre konuştuk. Ancak biz galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı.. Böyle bir derbide önemli olan da bu” sözlerini kullandı.

“Beşiktaş baba takımı”

Sarı lacivertli kulübün patronu Ali Koç da 90 dakikanın bitiminde, “Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, her zamanki gibi çok güzel karşılandık. Beşiktaşlı yöneticilere ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Koç, karşılamadan sonra kendisine forma imzalatmak isteyen Beşiktaşlı taraftarları kırmadı.

Mücadeleyi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de izledi. Nebati’ye Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi eşlik etti.