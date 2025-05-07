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Ali Koç: “Borçlarımızı Kapatarak Çıkacağız.” – İSTANBUL

ALİ KOÇ’UN BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Ali Koç, yaptığı açıklamada, “Bankalar Birliği’nden tüm borçlarımızı kapatarak çıkacağız. Tüm gelirimiz bize kalacak.” ifadelerini kullandı. Bu durum, şirketin finansal durumu ve gelecek planları açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bankalar Birliği ile yürütülen süreç, firmanın finansal bağımsızlığını artırmayı hedefliyor.

FİNANSAL BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Bu açıklama, çoğu yatırımcının dikkatini çekiyor. Şirketin borçlarını ödeyerek finansal bağımsızlığını sağlaması, gelecekteki projeleri ve yatırımları için de olumlu bir zemin oluşturacak. Ali Koç, bu adım ile elde edilen gelirin tamamının kendilerine kalacağını belirtiyor ve bu durum, mali stratejilerinin merkezinde yer alıyor.

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