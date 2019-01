Ali Koç: Buradayım, gitmiyorum

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı sonuçlarla taraftarı üzen Fenerbahçe toparlanmaya başlıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İşler kötü gittiği zaman bu işleri farklı yerlere çeken odaklarla karışı karşıyayız. Biz bu yola çıktığımızda her türlü tehlikeyi göğüslemek istiyorduk. Bir yerde de yeter dememiz lazım. Ben buradayım, biz buradayız bir yere gitmiyoruz” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haklarında yapılan yorumlara cevap veren Başkan Koç, “Önemli bir üç puan aldık sevinçliyiz. Şansızlık mı dersiniz uğursuzluk mu dersiniz bir takım gelişmeler olumlu sonuçları getirmiyordu. Biz inanıyoruz ki bu galibiyetle seri yakalayacağız. Önümüzdeki 4 maçta 10-12 puan almak önemli. Bugün yerden yere vuruluyoruz. Yakışıksız haber ve köşe yazılarına maruz kalıyoruz. Biz kendimizi de eleştiriyoruz ama her şeyin de bir sınırı var. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Tarihinin en kötü zamanında 1 saniye bile takımı yalnız bırakmadılar. Zaman zaman kızsalar da takımın başkanının yanında oldular. Her camia bunu yapamaz. Yönetime geldiğimizden beri beğenirsiniz beğenmezsiniz bir yaklaşım sergiledik. Saygıda kusur etmemek için elimizden geleni yaptık. Bardağın dolu tarafından görmeye çalıştık. Bu yaklaşım tarzımıza bazı odaklar hem içeride hem dışarıda başka yerlere çekiyor. Farklı algılandı. Biz örnek olmaya çalışan bir camiayız. İşler kötü gittiği zaman bu işleri farklı yerlere çeken odaklarla karışı karşıyayız. Biz bu yola çıktığımızda her türlü tehlikeyi göğüslemek biliyorduk. Bir yerde de yeter dememiz lazım. Ben buradayım. Biz buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Ne yazılırsa yazılsın. Ne çizilirse çizilsin. Takım iyi değil ama ben sonuna kadar buradayım. Camiam arkamda olduğu sürece her şeyi göğüsleyebilirim. Bugün yapılan haberlerde bazı noktaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Üstümüze haddinden fazla saldırıyorlar. Bu bizi sadece kamçılar. Bu konuda inatçıyız. Divanda da bu konuda net konuşacağım” dedi.

“YAYINCI KURULUŞ ADİL OLSUN”

Maçı haklarıyla kazandıklarını belirten Koç, “Hakkımızla kazandık ama enteresan kararlar vardı. Yayıncı kuruluştan rica ediyorum özet görüntüleri hazırlarken itinalı davranın. Galatasaray derbisinde bizim lehimize görüntüler verildi ama rakibin tartışılan kararları özette yer almadı. Bursa maçında Skrtel’e yapılan hareket gösterilmedi. Kafasına atılanlar görülmedi. Yayıncı kuruluşun adil olarak göstermesi gerek. Bugün de Ekici’ye penaltımız vardı. Hasan’a verilen sarı kart vardı. Umarım kamuoyu bunları görür” dedi.

“TRANSFERLER DİVANDA BİTECEK”

Başkan Koç transferler içinse şunları söyledi:

“Yüksek divan kurulunu dikkatlice izlemenizi istiyorum. Transfer divanda bitmiş olacak. 3 gün içinde 3-4 de olabilir 1-2 de olabilir. Devre arası transferleri son dakikaya kadar sonuçlanmıyor. Finansal Fair-Play çerçevesinde çalışıyoruz.”

