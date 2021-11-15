Ali koç çağrısını yineledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mali sıkıntılar konusunda açıklama yaptı ve Mesut Özil hakkındaki çağrısını yineledi.

Millî ara sonrası Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Millî takımlardaki 9 oyuncusundan mahrum olan sarı lacivertliler dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Altay, Valencia, Gustavo ve Tisserand’ın tedavisi devam ederken İrfan Can özel program dâhilinde çalıştı.

Başkan Ali Koç’un Mesut Özil’e “Ticareti bırak, futbola bak” uyarısının ardından Fenerbahçe taraftarları arasında fikir ayrılığı oluştu. Kimileri Koç’tan yana saf tutarken, Mesut’u oynatmadığı için Pereira’yı haklı bulanlar ve Mesut’un hakkının yendiğini düşünenler de var.