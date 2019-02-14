Ali Koç: Demirören göreve devam etmemeli

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakem hatalarına değindi ve Yıldırım Demirören’in göreve devam etmemesi gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, son dönemlerde yapılan hakem hatalarından dolayı düzenlediği basın toplantısında bomba açıklamalar yaptı. Koç, ”Yıldırım Demirören göreve devam etmemeli” derken Fatih Terim’e de göndermede bulundu.

Fenerbahçe, son zamanlarda maçlarında yapılan hakem hatalarından dolayı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak hakem kararlarıyla ilgili 9 dakikalık bir video izletildi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i yerden yere vuran Ali Koç: ”Yıldırım Demirören göreve devam etmemeli” diyerek tecrübeli başkanı istifaya davet etti.

”Hakem hataları sadece bizim maçlarda olmuyor. Her takımın maçında bunlar oluyor. Biz biraz daha derin konulara değineceğiz.” diyen Koç, ”Bunu yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Toplantıyı düzenleme amacımız Fenerbahçe’ye sistematik olarak yapılan hakem hataları. Bu toplantıyı yapmamızın amacı hakem hatalarına dikkat çekmek ve ilerleyen haftalarda da olması muhtemel hataları aza indirgenmesine dikkat çekmek içindir. Fenerbahçe’ye karşı kasıtlı bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Tek tek pozisyonlara bakmak yerine fotoğrafın bütününe bakınca haklı olduğumuzu herkes görebilir. Bu hakem hatalarının tesadüfi olduğuna inanmak istemiyorum. Sistematik olduğunu hissetmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Koç, ”İçerisinde bulunduğumuz duruma kılıf arama niyetinde değiliz. Kayserispor maçında Mensah’ın kart görmemiş olması inanılır gibi değil. Bir-iki hakem hatası, verilen-verilmeyen goller hiç değil. Biz tribünlere oynamak için, mazeret yaratmak için konuşan insanlar değiliz. Resmin bütününe baktığımızda, Fenerbahçe’ye karşı son 4 hafta gösterilen sistematik yaklaşımı belirtmek. Son 4 haftada yaşadığımız hakem hataları, tesadüfi yanlışlar zinciri olarak göstermenin, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. Görüntüler haklı olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

İşte Ali Koç’un yaptığı açıklamaladan satır başları;

”TÜRK FUTBOLU ADALETTEN UZAK YÖNETİLİYOR”

”TFF’nin yapılanma şekline girelim. Türk futbolu adaletten, her takıma eşit mesafede durmaktan çok uzak yönetilmektedir. Türk futbolu 90’lı yılların sonundan bugüne dek lobilerle yönetilmiştir. Federasyon, kulüp kotası şekinde değil. liyakat ile oluşturulmalıdır. Bu sistem bazı komplikasyonlar, suistimaller yaratmıştır. TFF’nin bu yapıyla Türk futboluna katma değer katamayacağını hep söyledik. TFF’de tuttuğu takımın formasını çıkarmayan, çıkaramayan bazı kişiler günlük işleyişte faydadan çok zarar getiriyor. Kendi takımlarına haksızlık yapıldığı iddiasıyla istifa edip, 24 saat sonra “camiama hizmet edebilmek için geri döndüm” denmesi düşündürmüştür.

”MHK TFF BİNASINDAN AYRILMALIDIR”

MHK’nin bağımsız bir karar verebilmesi için TFF binasından ayrılması gerekmektedir. Taze örnek Barış Şimşek’in VAR Koordinatörü olarak atanmasını gösterebiliriz. Kendisi Kayseriapor maçımızın VAR hakemiydi. Mehmet Ekici ve Moses’a yapılan fauller sonrasında verilmeyen kartlar, Kayserispor’un faul olan golü. Ertesi gün VAR Koordinatörü olarak atandı. Başka gün yokmuş gibi. Kayserispor maçında Ekici’ye çalınmayan faalden ötürü oyuncu 1 saat sahalardan uzak kalmış durumda.

”LOBİCİLİK İÇİN TENEZZÜL ETMEDİK”

Herhangi bir takımın maçını kötü yönetan takımın sonraki hafta maç aldığı, bir başka takımın maçını kötü yöneten hakemin sonraki haftalar maç alamadığı yerde hakemlere mesaj verilmesi olarak adlandırılabilir. Bu güven müessesesini zedeleyen bir tutumdur. Kazanırken farklı, kaybederken farklı bir yüzümüz olmadı. Her zaman tek yüzümüz oldu. Şartlar ne olursa olsun biz göreve geldiğimizden bu yana herhangi bir şekilde TFF kurumlarını baskı altına almaya, lobicilik faaliyeti yapmaya tenezzül etmedik, buna GS derbisi dahil, olaylı maç dahil. Neden çünkü ortaya çıkıp adalet ve eşitlikten bahsederken bu tip girişimlerde bulunmanın etik olmayacağına inandık. Bunu zayıflık olarak görenler var, görüldüğünü de biliyoruz, böyle eleştiriler aldık.

”MHK ŞEFFAF OLMALI”

Tüm kulüplere eşit mesafede davrandık. Büyüyeceksek, Türk futbol ailesi olarak büyüyeceğimize inandık. Her geçen gün Türk futbolunun marka değerinin azaldığını vurguladık. MHK, şeffalığa ve güven duygusuna önem vermeli. Türk futbolunun son 1 yıldır sürdürülemeyen finansal durumu, zayıflayan rekabet gücü, Avrupa ile aramızda açılan makas, adaletten uzak sistem gibi sorunlarla alakalı görüş belirttik. Yapısal reform ve zihniyet değişikliği gerektiğini söyledik.

”FUTBOL 3-5 KİŞİNİN ELİNE BIRAKILAMAZ”

Sektörde kendini kapalı kapılar ardında futbol tanrısı gibi gören, öyle zanneden belli bir zihniyetin ve yapının, geçmişten bugüne en önemli hedefi her zaman Fenerbahçe camiası olmuştur. 2006 ve 2011’de yaşadıklarımız benzer zihniyetlerin ürünüdür. Fenerbahçe tarihi mücadelelerle doludur. Fenerbahçe’nin gücü ve kudreti sahip olduğu camiasından gelmektedir. Mevcut ortamı düzeltmezsek, giden MHK Başkanı gibi gelen de aynı şeyleri yaşayacaktır. Futbol böyle 3-5 kişinin eline, lobisine oyuncak gibi bırakılacak, ucuz operasyon ve hesaplarla, renklerin çıkarları gözetilerek yönetilecek bir alan değildir.

”FATİH TERİM’İN SÖZLERİNE KATILMIYORUM”

Futbol kimsenin eline bırakılacak, lobilerle yönetilecek bir alan değildir. Bize göre Türk futbolu şu anda adaletsiz bir kuvvetin elinde yönetilmektedir. Hakemler insandır, hata yapabilir diye ilk söyleyen biziz. ‘Benim taç atışım verilmedi’ diye ortalığı yangın yerine çevirmedik. İmzamızın arkasındayız. Fatih Terim’in sözlerine katılmıyorum. Aslında biraz kurnazlık yapılıyor. O bildiri bir kulübe karşı yapılmadı. Hakemlere düdük astırılmasına karşı olduğumuzu söyledik. Ayrılan MHK Başkanı da ne zaman konuşsa, hep bir Galatasaray maçı sonrası oluyor. Olay son derece bilerek çarpıtılmıştır. Trabzonspor maçından dolayı gönderilmedi. O hata bardağı taşıran son damlaydı dendi. Ama başka türlü düşünülürse Trabzonspor maçlarında hata yapmayın dendiği anlaşılabilir.

”TFF SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAYABİLİRİZ”

Hiç lobimiz olmadığı söyleniyor. Hatta çok efendi olduğumuz. Federasyona ne kadar çok insan sokarsan o kadar hakkını koruyabilirsin. Bu da sistemin ne kadar yozlaştığını göstermektedir. Her kulüpten 3’er kişinin atanmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. TFF seçiminde belki de oy vermeyebiliriz. Seçimler gelecek ile ilgili fırsattır. Bizim bu sistemin parçası olup olmayacağımıza karşıyız. Ben parçası olmaktan yana değilim. Belki hiç oy kullanmayız. Altyapılar da önemli. Altyapılara seçilen çocukların hangi takımlara kanalize edildiği de önemli. MHK Başkanı değişmeliydi, değişti. MHK Başkanı ne kadar bağımsızdır? Karar alırken ne kadar bağımsızlar? Belli ki üstleri memnunlardı ki kamuoyu baskısı artınca istifa edildi. Yeni gelenlerin işlerini ne kadar iyi yapacaklarından şüpheliyim. Hele adı geçen biri var ki isminin geçmesi bile abesle iştigal. MHK için bir eski hakemin adı geçiyor. Tam skandal. Hakemliği dönemi yaptıkları ortada iken MHK’nin başına geçmesi için yapılan PR, yorumlar hepsini görüyoruz. İnanılır gibi değil.

”YILDIRIM DEMİRÖREN DEVAM ETMEMELİ”

Mevcut başkan Yıldırım Demirören gibi, kulüp tarafında 8 yıl, federasyon tarafında 8 yıl, böyle tecrübeli az kişi var. Yıldırım Demirören bugünden itibaren görevine devam etmemelidir. Yine de başkanımız daha iyi bilir.

SERDAR AZİZ-TOLGA CİĞERCİ KONUSU

Valla Serdar gibi pırıl pırıl bir F.Bahçeliyi bize kazandırdıkları için ben teşekkür ediyorum. Keza Tolga da öyle. Eğer ellerinde varsa başka onları da alırız. Serdar bize bonservissiz geldiği için Galatasaray’a teşekkür ederim. Tolga için de bonservis vermedik.

”ZENİT MAÇINDA MÜKEMMEL BİR HAKEM VARDI”

Zenit maçında mükemmel bir hakem vardı. Bir iki pozisyonda reaksiyon gösterdik ama eve gidip bakınca dedim ki ‘Bunu nasıl görmüş.’ Yabancı hakeme muhtaç kalmamız beni yaralar. Ben milli duygulara sahip biriyim. Büyük hakemler çıkarabiliriz ama sistem buna izin vermiyor.

”VAR SİSTEMİ DEVAM ETMELİ”

”VAR sisteminin %100 devamını istiyoruz. Teknolojiyi iyi bir niyetle kullanırsanız ilerleme kaydedersiniz. Kim getirdiyse VAR’ı, Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı. VAR ile hakem hataları sayısının azaltıldığını görmek mümkün. Teknolojiyi iyi niyetle kullanırsanız maksimum fayda sağlarsınız. Kuddusi Mutfioğlu, geçmişteki performansı ile görülüyor ki MHK Başkanlığı için doğru aday değildir. Aksine bugünkü hataların devamına sebep olabilecektir.

”BAŞKAN OLMASAM YÜRÜYÜŞE KATILIRDIM”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak isim zikredemem. Gönlümden geçenler var. Ancak birini önereceksek yönetim kurulu olarak yapmalıyız. Toplum iyi insanlar istiyor. Zoru severiz, zoru da başarırız. Taraftarlarımızın organize ettiği yürüyüşe katılmayacağız. Yönetici ya da başkan olmasaydım ben de katılırdım.

HÜRRİYET