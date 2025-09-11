Ali Koç, Dengesini Kaybedip Düştü

ALI KOÇ’UN TALİHSİZ KAZASI

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimli genel kurul çalışmaları çerçevesinde 1907 Fenerbahçe Derneği’nde bir konuşma yaptı. Bu etkinlik esnasında ne yazık ki talihsiz bir olay meydana geldi. Koç, konuşmasının belirli bir kısmında, sahnenin en ucuna doğru ilerlerken dengesini kaybedip yere düştü.

ÜYELERİN ENDİŞESİ

Düşme anında salonda bulunan üyeler büyük bir panik yaşadı. Ancak Ali Koç, talihsiz kazanın ardından hemen ayağa kalkmayı başardı ve konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Bu olay, salondaki atmosferi bir anda değiştirerek katılımcılarda şok etkisi yarattı.