Ali Koç: Doğru yoldayız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımının Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından değerlendirmede bulundu.

Koç, “Doğru yolda olduğumuzu söylüyorum. Arzuladığım futbola yaklaştık ama tam orada değiliz” diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek milli maçlar nedeniyle verilen araya lider girmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, “Milli araya giriyoruz. Milli araya lider girmek de iyi bir durum. Geçen sene de 7. haftada liderdik. Ondan sonra bir nebze baş aşağı gitmeye başladık. Gerek buradaki şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları… Dolayısıyla bu hafta liderliğimizi devam ettirmemiz açısından çok önemliydi. Milli araya lider olarak girmenin keyfi ayrıdır” dedi.