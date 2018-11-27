Ali Koç: Gerekli önlemleri alacağız

Sezona kötü başlayan ve alınan mağlubiyetlerle morallerin iyice bozulduğu Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç önlem almaya hazırlanıyor.

Ali Koç için Trabzon seyahati mükemmel başladı, hüsranla bitti. 90 dakika sonrası kötü futbol ve yenilgiyle yıkılan başkan, çevresindekilere, “Puan cetvelindeki yer kabul edilemez. Gerekli önlemleri acilen alacağız” dedi.

Ali Koç, tarihi bir karar alarak yıllar sonra Trabzon’a giden ilk Fenerbahçe Başkanı oldu. Koç, şehirde büyük ilgiyle karşılandı, gün boyu keyifli dakikalar geçirdi. Bu sevgi gösterisi statta bile devam etti. Başkan Koç için harika başlayan Trabzon seyahati, tam anlamıyla hüsranla noktalandı. Fenerbahçe, sadece sezonun değil son yılların en kötü futbolunu sergiledi. Maç 2-1 bitti ama Bordo-Mavililer tarihi farkı kaçırdı.

‘Böyle devam edemez’

Hem takımın performansı hem de alınan yenilgi, Ali Koç’u fazlasıyla sinirlendirdi. Başkan, yakınında bulunanlarla yaptığı konuşmada, “Fenerbahçe’nin puan cetvelindeki yeri kabul edilemez. Tam toparlanıyoruz derken bu yenilgi geldi. Devre arasında durumu masaya yatırıp, gerekli önlemleri acilen alacağız. Bu böyle devam edemez” ifadelerini kullandı.

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