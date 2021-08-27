Ali Koç: Gruptan rahat çıkarız

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, Avrupa Ligi kurası sonrası yaptığı açıklamasında takımından emin konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul’da yapıldı. Avrupa Ligi’nde mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, D Grubu’nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti. Galatasaray, E Grubu’nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kurayı değerlendirirken, “Hedeflediğimiz transferleri tamamlarsak gruptan rahat çıkarız. Orta şekerli bir kura oldu” dedi.

“Dün Beşiktaş iyi bir kura çekti” diyen Ali Koç, “Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kuraları da orta şekerli. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız. Bu halimizle de çıkarız ama takviyelerle hem Avrupa hem lige hazır oluruz” diye konuştu.

Vitor Pereira yönetimindeki futbol takımının durumunu değerlendiren Başkan Koç, “Beklenmedik olaylar, beklenmedik fırsatlar yaratır. Sakatlıklar nedeniyle gençler süre almaya başladı, özgüvenleri arttı. Takım üzerindeki olumlu etkileri sandığımdan çok daha yüksek, bunu sahada da görüyorsunuz. Bizim de isteğimiz buydu zaten. 3’lü sistem oturmaya başladı, bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için, dediğim takviyeleri de yapmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

“Pereira’nın yaklaşımı önemli”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcının genç futbolculara karşı tutumunu çok beğendiğini dile getirdi. Koç, “Oluşan atmosferin kalıcı olması önemli. En önemlisi de sonuçlar iyi değilken ayağa kalkabilmek. Ben hocamızın eski dönemindeyken yönetimde değildim, o zaman da hep ilgilenmiş gençlerle. Bu yaklaşımı sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli.” ifadelerini kullandı.

“Yazın Dinamo Zagreb’i ziyaret edip inceledik. Arkadaşlar 1 hafta orada kaldı. Turnuvaya katıldık, en iyi oyuncu Arda Güler oldu. 10’a yakın kulüp Muhammed Gümüşkaya’yı istedi ama hocamız bırakmak istemedi. Niye bırakmadığını da şimdi görüyoruz.”

“Olympiacos’un çıkmasına sevindim. Valbuena bizden ayrıldı ama hiç bağını koparmadı. Hem futbolcu hem insan olarak çok sevdiğim bir karakter. Frey de Antwerp’te sezona iyi başladı ama sakatlandı. Eski oyuncularımızla karşılaşmak ilgiyi artırır.”

“Burak Elmas gerek Ahmet Nur Çebi olsun, biz yakın dostuz”

Başkan Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş JK Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilişkini de anlattı. Koç, Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplere başarı temennilerinde bulundu.

“Biz sahada rakibiz. Sadece Avrupa’da değil, saha dışında da bir ve bütün olmamız lazım. Sorunlarımız çok, çıkarlarımız aynı. Türk futbolunun temelleri için özellikle bu 3 kulübün beraber hareket etmesi gerekir. Tribünlere oynamadan, maç skorlarına göre davranmaz, başka takımlara cevap mecburiyeti bırakmayacak şekilde yaklaşımlarda olursak bunu başarırız. Gerek Burak Elmas gerek Ahmet Nur Çebi olsun, biz yakın dostuz.”