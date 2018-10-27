Ali Koç: Hocalar hatalarını kabul etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında takımı ve teknik adamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’un açıklamalarından satır başları;

“Futbolda beklentilerimizin çok uzağındayız. Bu sürecin sıkıntılı olacağını biliyorduk ama bazen de şans yanımızda olmadı.”

“İKİ OYUNCUYU SATMAK ZORUNDA KALDIK”

“Giuliano ve Josef gibi 2 temel oyuncuyu satmak zorunda kaldık. Cocu’nun hakkını vermek istiyorum. Bu 2 oyuncuyu kaybetti. Satmasaydık hata yapmış olurduk.”

“Yeni bir takım kurduk sancılı olacağını biliyorduk. Arzu ettiğimiz takımı çabuk oluşturamadık, bu bir öz eleştiri. Samandıra’nın dengesi de öyle. FFP için de geciktik. Aldığımız 9 puan tabi bununla savunulamaz.”

“Bu kötü başlangıcın sonu güzel olacak. Kulübün işleyişini çağın gereklerine uyacak şekilde değiştirmeye çalışıyoruz. Bu kolay bir süreç değil.”

“Son 5 maçın dördünde gol yemedik, savunma oturdu. Bu kötü günler geride kalacak. Ofansif futbol oturunca da galibiyetler serisi gelecek”

“Kötü günlerin çoğu geçti. Başarımızı istemeyen bir kitle var. Bizde bütün bu eşikleri aşacak, bilgi, birikim, enerji her şey var, buna inanın. Biz inandığımız yolda gideceğiz. Başarılı olacak mıyız bunu da zaman gösterecek.”

“İki felsefemiz vardı, ilki yaş ortalamasını düşürmek. Geçen sezon Avrupa’nın en yaşlı 3. takımıydık. İkincisi de maaş ortalamasını düşürmekti. Benfica’nın maaş ortalaması, toplam maaş bölü oyuncu sayısı olarak 400 bin Euro idi.”

“25 milyon Euro’luk satış, 13 milyon Euro’luk satın alma yaptık. FFP sıkıntılarından dolayı satışlarımız transfer sezonu sonunda geldiği için transferleri son dakikada yapmak zorunda kaldık.”

“HOCALAR HATALARINI KABUL ETTİ”

“3 hoca konusu çok işleniyor… Davranış, söylem, inanmama, başarısızlık beklentisi, bilgi sızdırma olayı var.”

“Bizim sızdırılan verilerimiz sadece maç verileri değildir. Antrenman verileri, antrenmanı programı… 28 Haziran’dan itibaren 176 ayrı mesajla dışarıya yollanmıştır. Bunun neresi normaldir?”

“Hocalara randevu verdik. 2 saat görüşme yaptık. Yönetici arkadaşlarımla bu 3 arkadaşı oturup dinledik. Çok anlattılar ama onlara şunu söyledim ‘Çok şey söylüyorsunuz ama aslında bir şey söylemiyorsunuz’. Hocalar hatalarını kabul ettiler ve pişman olduklarını söylediler.”

“Bizim için bunlar makuldü. Çünkü bu kişilerin aileleri de bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Hatta kaleci antrenörümüzün oğlu okulda sıkıntı yaşamış.”

“Bilgi sızdıran arkadaşa söyledik. Bu hareket 4 ayrı suça giriyor. Rakibimiz bu verileri ele geçirse biz onlarla nasıl maç yapacağız. Doğru söylüyorsunuz, bunu düşünemedim dedi.”

“Bizim bu görüşmemiz basında yer aldı. Bilgi sızdırmaktan dolayı görüşme yapıyoruz. Konuştuklarımız basında çıkıyor. Bu olay olduktan sonra biz dedik ki bu iş bitmiştir. Siz kendi yolunuza, biz kendi yolumuza.”

“Gelelim bu arkadaşların durumuna mesaj atıyorlar, özür diliyorlar. Çocuklarının resimlerini yolluyorlar. Beni de nereden yakalayacaklarını biliyorlar. Ama bu kabul edilebilir bir olay değil.”

“Bu işin iki tarafı var. Bilgi yollayan varsa alan da var. Alan taraf da çıkıp açıklayabilir. Kınayabilir.”

“Gelelim şampiyonluklarımıza. Sitemizden yayınladık. Tezler karşı tezler orada duruyor. Biz ilk adımları attık, TFF’den 1924 yılı itibariyle resmi oynatılan maçlar, efsanelerin kazandığı şampiyonluklar göz ardı edilemez. Akıl var mantık var.”

“Şampiyonluklar konusunda hassasız. Birçok tarafsız yazar bu konuyu sahiplenmiş durumda. Onlara da teşekkür ederim. Bundan sonraki süreç bağırıp çağırarak değil kurumları ikna ederek olacak”

“3 Temmuz konusu çok uzadı. Kumpas olduğu artık ortada, herkes biliyor. Artık bu camianın hakkını verin, bunu talep ediyoruz. Bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Fenerbahçe’nin hakkını artık geri verin! Uzatmanın anlamı yok”

“BASKETBOLUN AÇIĞI DAHA FAZLA!”

“Basketbolun açığı, futboldan daha fazla. Doğuş’un katkısına rağmen bu böyleydi ve bu sene o da yok. Fenerbahçe’nin çok büyük bir spor kulübü olduğunun bilicinde olarak kısıtlamaya gitmedik. Parayı nasıl bulacağız bilmiyorum ama bir şekilde bulacağız.”

“Haftaya oynayacağımız derbinin dönüm noktası olacağına inanıyorum.”

“Anderlecht’in bizim yarı bütçesi var. 15 milyon euro harcamışlar altyapıya, bu sezon 30 milyon euro harcayacaklar. Bizim de gelişmemiz lazım. 7 sahaya ihtiyacımız var, yeni yerler bulmamız lazım.”

“Fenerbahçe tartışmasız dünyanın en büyük spor kulübü.”

“Bütün sektörlere bakın, en çok para kazanıp, en az mesai harcayan mesleklerin başında futbolculuk gelir. İnşallah oyuncularımıza Fenerbahçe’de oynadıklarının bilincini aşılayabiliriz. Onların da sorumluluklarının bilincinde olması lazım.”

“Türk parası, biz göreve geldikten sonra %30 değer kaybetti. Geçen seneye göre %90. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı nokta Türk Lirası’nın durumu oldu.”

“Sosyal tesislerimizin adı Mustafa Kemal Atatürk olsun denilmiş. Razıyım. Benim başkanlığımda böyle bir şeyin olması bana müthiş bir gurur verir. Getirin, oylayalım.”

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