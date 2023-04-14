Ali Koç ile Dursun Özbek arasında tartışma çıktı

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, kritik toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında tartışma çıktı.

Toplantıda G.Saray Başkanı Dursun Özbek (ki G.Saray baştan beri sınırsız olmasını isteyen görüşte) sahada 11 yabancı olmasını hatta genel olarak sınırlamaya karşı olduklarını ifade ederken, katılan kulüp temsilcilerinin dokuzu sarı-kırmızılılara kısmen destek verdi. Bunların içinde de farklı görüşler vardı.

ALİ KOÇ: “8+3 DEVAM”

” KARŞIYA GELDİKarşı çıkan ekiplerden biri F.Bahçe’ydi. Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç,’Önümüzdeki sezon 8+3’ün devam etmesini istiyoruz. Çünkü bu karar için geç kalındı. Sonraki sezon sınırsız yabancı sahada olabilir” görüşünü dile getirdi. F.Bahçe’ye yine başka bir sarı-lacivertli takım Ankaragücü destek verdi. Hatta kulis bilgilerine göre; Dursun Özbek bu söylemin üzerine, “Sayın başkan (Koç) buradaki kulüplerin yüzde 70’i sınırsız olmasını istiyor. Fikrimiz net, çoğunluğun görüşü belli. Karar bizce böyle olmalı” dediği ifade edildi.”

BEŞİKTAŞ KATILMADI

“Her kulüp temsilcisi, görüşleri açık açık söyledi. Beşiktaş’tan kimse toplantıya katılmadı. Bunun üzerine federasyon yöneticilerinin ‘Görüşlerinizi aldık. Fakat burada olmayan takımlar var. Onları da dinlememiz lazım. Bizim için her kulübün düşüncesi önemli’ dediği vurgulandı. Beşiktaş’taki zirve somut bir gelişmeyle tamamlanmadı.”

MAYIS BAŞINDA KARAR AÇIKLANACAK

“Bu arada federasyonun yabancı oyuncularla ilgili, bütün Avrupa liglerini içeren hazırlığı da kulüp temsilcilerine anlattığı öğrenildi. Kulüpler ise ‘Bu kararı bir an önce verin, önümüzü görelim’ yanıtını verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin “Mayıs başında kararımızı açıklayacağız” dediği bildirildi.”