“Ali Koç İlk Kez Duygularını Paylaştı”

COŞKUSUNUN ARDINDAN ÜZÜNTÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık deneyimiyle ilgili pişmanlık hissetmediğini dile getirdi. Koç, kulübe başkanlık yaptığı dönemde Fenerbahçe’ye “pervasız” bir şekilde haksızlık yapıldığını belirtti. Koç, iş insanı Murat Ülker ile yaptığı bir röportajda, Futbolun içindeki yerinin getirdiği üzülmenin kendisini etkilediğini ifade etti. “Hayat, ‘keşke’ diyecek kadar uzun değil. Fenerbahçe için yaptıklarımdan bir gün pişmanlık duymadım” diyen Koç, Türk futbolunun kötü bir yola girdiğini ve kutuplaşmanın arttığını vurguladı. Başkanlık döneminde Fenerbahçe’nin hakkının yendiğini de ekledi.

GÖRÜNÜRLÜK STRATEJİSİ

Koç, Fenerbahçe maçlarında görünmemesi konusunda yapılan yorumlara da yanıt verdi. “Bu sezon tüm maçları izliyorum. Bazen işlerimin yoğunluğu sebebiyle katılamadığım maçlar oluyor” diyen Koç, bu sezon mümkün olduğunca hem içeride hem dışarıdaki maçlara katılmaya çalıştığını söyledi. Acun Medya’nın futboldan sorumlu yöneticisi Acun Ilıcalı’nın sözcülük görevini üstlendiğini söyleyen Koç, “Medya sektöründeki deneyimiyle bize oldukça faydalı oluyor” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Ali Koç, Fenerbahçe’nin farklı branşlardaki başarılarının yetersiz görüldüğünü ve bu durumun futbol alanındaki başarıya bağlı olduğunu belirtti. “Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ‘Dünyanın en büyük spor kulübü’ mottosunu kullanıyoruz” şeklinde konuşan Koç, birçok amatör branşta istikrarlı başarı sağladıklarını ancak futbolun ön plana çıktığını ifade etti. Koç, “Futbolda başarı olmadığı zaman diğer branşlardaki başarımız yeterince değer görmüyor” dedi.

MALİ DİSİPLİN VE GİDERLER

Futbol kulüplerinin mali durumuna da değinen Koç, Fenerbahçe’nin futbol operasyonlarının gelir-gider dengesinin sağlıklı olduğunu belirtti. Geçmişten gelen borçların yarattığı faiz yükünün sorun teşkil ettiğini dile getiren Koç, “Her gelirimizin %50’si bankalara gidiyor” diyerek kulüplerin günlük ihtiyaçlarını karşılamanın güçleştiğini ifade etti. “Bu yapılanmaya göre %50 faiz ödüyoruz ki, bunu sürdürebilmek çok zor” diye ekledi.