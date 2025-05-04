Ali Koç İstifa Edecek Mi? Merak Ediliyor

Ali Koç İstifa Edecek mi?

Fenerbahçe camiasında ve futbol dünyasında “Ali Koç istifa edecek mi?” sorusu oldukça gündemde. Alınan sonucun ardından artan tepkiler, tribünlerden yükselen sesler ve sosyal medyada yayılan istifa çağrıları sonrası, gözler Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç’un yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Ali Koç gerçekten istifa edecek mi? İşte bu konuyla ilgili detaylar…

Ali Koç İstifasını Duyurmadı

Şu an için Ali Koç’un herhangi bir istifa kararı almadığı gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe Başkanı, görevine kaldığı yerden devam edeceğini ve mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Özellikle Süper Lig’in 34. haftasında Kayseri Spor maçında yaşanan puan kaybı sonrası, tribünlerde “Ali Koç istifa” seslerinin yankı bulması dikkat çekti.

Ali Koç’un Hayatı ve Kariyeri

Yıldırım Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde Şişli, İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisi Türk iş insanı, spor yöneticisi ve Koç Holding’in yönetim kurulu başkan vekili görevlerini üstleniyor. Aynı zamanda Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını da yürütüyor. Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur gibi önemli şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarını yürütmektedir.

Ali Koç, Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi’nin çocuğu olarak doğdu. 1985 yılında Londra’daki Harrow School’dan mezun olup lisans eğitimini Rice Üniversitesi’nde işletme alanında tamamladı. Ardından Harvard Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını gerçekleştirdi. JP Morgan, American Express Bank ve Morgan Stanley gibi prestijli finans kurumlarında çalıştıktan sonra 1997’de Koç Holding’e katıldı ve burada çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. 2012’de Ford Otosan, 2017’de Yapı Kredi Bankası’nın yönetim kurulu başkanlığına getirilmiştir. Ayrıca, Bank of America’nın Küresel Danışmanlık Komitesi’nde görev almış ve 2022 yılında Birleşik Krallık tarafından Britanya İmparatorluğu Nişanı (CBE) Onursal Komutanı unvanına layık görülmüştür. Diğer yandan, URAK, Endeavor, DEİK ve TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetici pozisyonları üstlenmektedir. 1907 Fenerbahçe Derneği’nin kurucu üyelerindendir ve 2004-2017 yılları arasında bu derneğin başkanlığını yürütmüştür. Fenerbahçe SK yönetimine ise ilk kez 2006 yılında katılmış ve Aziz Yıldırım ile birlikte asbaşkanlık yapmıştır. 2018’de Fenerbahçe Başkanlığı için aday olmuş ve 3 Haziran 2018’de 16.092 oy alarak başkan seçilmiştir.