Ali Koç, İstifa Etmeyi Doğru Bulmuyor.

ALI KOÇ’UN İSTİFA AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, istifa etmenin kendisi için doğru bir yol olmadığını dile getirdi. “Ben istifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Devam edin, haktır, saygı duyulmalıdır. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz” sözleriyle görüşlerini belirtti. TRT Spor’daki bir programda konuşan Koç, taraftarın başarı beklentisi nedeniyle öfkeli olduğunu ve bunun anlaşılabilir olduğunu söyledi. “Taraftarın öfkesi çok çünkü beklentisi çok” ifadelerini kullandı.

PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR MÜCADELE

Koç, mücadele kültürleri hakkında da önemli noktalar paylaştı. “Biz pazara kadar değil mezara kadar kültüründen gelen insanlarız. Mücadele ederken yeri geliyor yalnız mücadele ediyoruz” diye konuştu. Geçtiğimiz sezon yaşanılan olaylara dikkat çekerek, taraftarın takıma olan tutumunu sorgulamak gerektiğini vurguladı. Penaltı atacak oyuncunun yuhalandığı durum gibi olayların camia içinde yakından ele alınması gerektiğini belirtti.

MOURINHO İLE İLERLEYİŞ

Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho hakkında da bilgiler vererek, “Mourinho’nun başarılarını kimse inkar edemez. Ben Fenerbahçe’nin menfaatleri çerçevesinde hocanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Mourinho’nun gelecek sezon için gerekli raporları sunduğunu ve takımın menfaatleri doğrultusunda onunla bu dönemin geçmesi gerektiğine olan inancını aktardı.

OSIMHEN İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen hakkında da düşüncelerini paylaşan Koç, “Osimhen özel bir oyuncu. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi” ifadesini kullandı. Transfer sürecinde yaşananlar ve takımın forvetlerinin performansı hakkında bilgi verdi. “Hesap, kitap, vergi, anlaşma kurallara göre yapılırsa limitte yer kalmaz ki” ifadesiyle oyuncu transferlerinde yaşanan zorlukları anlattı.

STAT İSİM SPONSORLUĞU GELİŞMELERİ

Ali Koç, stat isim sponsorluğu hakkında önemli gelişmeler yaşandığını aktardı. “Stat isim sponsorluğuyla ilgili çok güzel gelişmeler var. 5 yıllık olacak inşallah, henüz imzalanmadı” dedi. Bu anlaşmanın transfer döneminde takıma önemli bir finansal katkı sağlayabileceğini ifade ederek, taraftarların gösterdiği destek için teşekkür etti. Koç, Fenerbahçe taraftarının bu dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu destekçi olduğunu vurguladı.

Bu süreç içerisinde yaşanan sorunların Fenerbahçe için önemli olduğunu belirten Koç, “Biz bıraktığımız zaman inşallah şampiyonluk olacak, olmadıysa da tertemiz bir kulüp olacak” açıklamasıyla taraftarına güven vermek istedi.