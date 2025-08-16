Ali Koç İzmir’de Taraftarla Buluştu

ALİ KOÇ İZMİR’DE TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe-Göztepe maçı için İzmir’e gittiği sırada bir taraftar tarafından öpücükle karşılandı. Havaalanında takım gönüldaşlarını karşılayan taraftarlar, “Pazara kadar” şarkısını söyleyerek tezahürat yaptı. Ali Koç, bu süreçte yoğun ilgiyle karşılaştı.

İLGİ ÇEKEN ANLAR YAŞANDI

Kalabalığın ortasında ilginç bir durum meydana geldi. Ali Koç, selfie çekmekte olduğu düşünülen bir taraftar tarafından öpüldü. O anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.