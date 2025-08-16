Haberler

Ali Koç İzmir’de Taraftarla Buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe-Göztepe maçı için İzmir’e gittiği sırada bir taraftar tarafından öpücükle karşılandı. Havaalanında takım gönüldaşlarını karşılayan taraftarlar, “Pazara kadar” şarkısını söyleyerek tezahürat yaptı. Ali Koç, bu süreçte yoğun ilgiyle karşılaştı.

İLGİ ÇEKEN ANLAR YAŞANDI

Kalabalığın ortasında ilginç bir durum meydana geldi. Ali Koç, selfie çekmekte olduğu düşünülen bir taraftar tarafından öpüldü. O anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

ÖNEMLİ

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

