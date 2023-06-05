Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongre kararı almayı düşündüğünü aday çıkmaması halinde bir yıl daha devam etmey planladığı öğrenildi.

üper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de tepkilerin odağındaki isim başkan Ali Koç. Bir yıl daha başkanlık süresi devam eden Ali Koç sezon bitiminde kongre kararı almayı düşünüyor.

Şampiyon olmadan ayrılmak istemiyor

Taraftarın istifasını istediği Ali Koç’un istifa etmeyi düşünmediği ancak aday çıkması halinde çıkan adayla birlikte seçime girmeyi düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana şampiyon olmadan ayrılmak istemediğini belirten Başkan Ali Koç’un üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Ali Koç istikrarsız geçen sezonların ardından bütün kredisini kaybetti. Sürekli değişen teknik direktörler ve arzulanan şampiyonluğun gelmemesi Fenerbahçe yönetimini zor durumda bıraktı.

Taraftarlar tesisleri ve stadı bastı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivartli taraftarlar çok kızgındı. Hem alınan kötü sonuç hem da ortaya konun sönük futbol Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Derbi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar hem Samandıra Tesisleri hem de Ülker Stadı’nın önünde toplandı. Yönatime ve futbolculara büyük öfke vardı. Başkan Ali Koç ve yönetim istifaya davet edildi. Samandıra’da Can Bartu Tesisleri’nin önünde güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi. Bu arada teknik direktör Jesus’a da tepkiler vardı. Sezon başında Fenerbahçeli taraftarların adeta sevgilisi olan Portekizli teknik adama da büyük tepki gösterildi.

Taraftarlar o sözlerini hatırlattı

2021 yılında Fenerbahçe genel kurulunda bir açıklamaya yapan Başkan Ali Koç, “Kulübün sahibi ben değilim ve zaten istenmediğimi hissettiğim anda giderim.” şeklinde konuşmuştu. Taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç’un ne yapacağı şimdi merak konusu olurken Başkanın bu açıklaması sosyal medyada gecenin en çok paylaşılanları arasında yer aldı.