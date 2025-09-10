Ali Koç, Kongre Üyeleriyle Buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç, yaklaşan seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı ve kulübün mali durumu hakkında bilgiler verdi.

EMLAK KONUT İŞ BİRLİĞİ

Ali Koç, Emlak Konut ile iş birliği yaptıklarını belirtirken, “Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal.” dedi. Bu yıl tesisleşme hamlelerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Koç, bu mücadelenin şampiyonlukla taçlandırılması gerektiğini vurguladı.

FİNANSAL ZORLUKLAR VE HAFİFTE KÜÇÜMSENME

Başkan Koç, yönetim olarak yaptıklarının küçümsendiğini ifade etti, “Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü.” sözlerini kullandı. Kulübün vizyonunu geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ VIZYONU

Koç, “Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz’lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde.” şeklinde yorumda bulundu.

Galatasaray’ın Uğurcan Çakır transferine göndermede bulunan Koç, “Bu transfer sezonunda en önemli kaleci transferleri Donnarumma ve Ederson. En maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı.” diye konuştu.