Ali Koç, Kulüp Geleceğini Tartıştı

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ KONGRE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe’nin başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Caddebostan Kültür Merkezi’nde sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla bazı gruplara uyarılarda bulundu. Kulübün refaha ulaştığını ifade eden Ali Koç, “Kulübü aldığımız nokta ile geldiğimiz nokta arasında dağlar kadar fark var. Tek eksiğimiz futbol tarafında şampiyonluk. Diğer birçok şeyin gölgede kalmasına sebebiyet veriyor. Onarım dönemini bitirip yatırım dönemine geçtiğimiz bir ortamda aday olmak çok kolay.” şeklinde konuştu.

STADIN KAPASİTESİ YÜKSELTİLECEK

Stadın kapasitesinin artırılacağını belirten Koç, “Stadımızı 65.000 kapasiteye çıkartacağız. Bu sezon parçalar inşa edilecek. Önümüzdeki Haziran başından itibaren bu parçalar monte edilecek.” ifadelerini kullandı. Ali Koç, Sadettin Saran ile arasındaki görüşmeleri aktardı ve “Geçen sene Sayın Sadettin Saran’ın hem zamanlama açısından hem kendi öncelikleri açısından bir aday olma sürecine hazır olmadığını görünce, ‘Beraber yapalım istiyorsan’ dedik. O da ‘Biz geçinemeyiz’ dedi. Orada kaldı konu. ‘Sen futbolu al, ben şurayı alayım’ gibi bir durum hiç olmadı.” sözlerini sarf etti.

SEÇİM DURUMUNDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Seçimi kazanması durumunda bazı isimlerin kulüple ilişiğinin kesileceğini dile getiren Ali Koç, “Eğer yeniden seçilirsek çıban başları ezilecek, bu böyle gidemez! 3 Temmuz’da kulübe etmediği kötülüğü bırakmayanlar bugün camiaya yön vermeye çalışıyor.” şeklinde yorum yaptı.