Ali Koç, Mourinho İle Futbolcuları Görüştü

FENERBAHÇE’DE KRİTİK GELİŞMELER

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne veda ettikten sonra ligde de beklenmedik bir darbe aldı. Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de tam 7 futbolcuya fatura kesildi. Samsunspor maçına kadar oynanan 9 karşılaşmada sadece Galatasaray ile berabere kalabilen ve toplamda 25 puan toplayan Fenerbahçe, yakaladığı olumlu ivmeyi bir anda kaybetti.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Son puan kaybının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı ve futbol teknik direktörü Mourinho bir araya geldi. Üç ismin gerçekleştirdiği kritik toplantıda, bu sezon mutlaka şampiyon olunması gerektiği vurgulandı. Mourinho’dan, performansı düşük olan futbolcuların listesinin talep edilmesi dikkat çekti. Kadrodan gönderilecek ve sözleşme uzatılmayacak futbolcuların sıralaması belirlendi. 1- Edin Dzeko.