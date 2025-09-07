Ali Koç, Mourinho’nun Gönderilme Sebebini Açıkladı

SEÇİM ÖNCESİ KONGREYE KATILIM

Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak olan seçimler öncesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç, Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı bir programda, camianın son zamanlardaki meselelerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başkan ayrıca, kısa bir süre önce görevden alınan ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılık sebebine de aydınlık getirdi.

MOURINHO’YU GÖNDERME SEBEBİ

Portekizli teknik adamın görevden alınma nedeni hakkında ilk kez görüş belirten Koç, Benfica maçı sonrası geçen yıl sergilenen futbolun devam edeceği izlenimi verdiği için Mourinho ile yollarını ayırdıklarını ifade etti. Koç, “Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık.” dedi.

Ali Koç konu ile ilgili şunları söyledi: “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”