Ali Koç: Pusuda olanlar var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir mağlubiyeti sonrası takımının durumunu değerlendirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in 5. haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir mücadelesi sonrası Saha hakemleriyle VAR hakemlerini ayrı olması gerektiğini söyledi.

“Beklemediğimiz bir sonuç. Biz de bir yerde kötü bir maç çıkaracaktık. O da bugüne rastladı. Yol kazasının erken gelmesini olumlu açıdan bakmak gerekirse iyi ders olacağını düşünüyorum.”

“Başakşehir net bir galibiyet aldı. Hak ettikleri bir galibiyetti. Bir yerde şansları dönecekti, bize denk geldi”

“Panik olacak bir durum yok, ben takımıma ve hocama çok çok inanıyorum. Yarın yepyeni bir gün başlıyor. Perşembe günkü Giresunspor maçına odaklanacağız. Üzüldük, 3 puan almak isterdik ama olmadı. Sağlık olsun.”

“Savaşan, mücadele eden, formanın hakkını terinin son damlasına kadar verecek, bu camianın bilincinde futbolculardan bir takım yaratacağız demiştik. İlk dönemdeyiz ama arzuladığım bir noktaya hızla geldik.”

“Oyun bu kadar durmaz. Zaman geçirmeye yönelik hareketlerin en rahat yapıldığı lig herhalde biziz. Maçın skoru hakkında söylemiyorum, TFF’nin, MHK’nin, Kulüpler Birliği’nin bir ses çıkartması lazım. Oyun bu kadar durmaz. Zaman geçirmeye yönelik hareketlerin en rahat yapıldığı lig herhalde biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerek diye düşünüyorum.”

“Sivasspor maçı 45 dakika oynanıp, 12 dakika durmuş. 7 dakika uzattılar. Futbolun marka değerine zarar veren bir olgu bu. VAR hakemiyle ilgili federasyona serzenişte bulunduk, haklı olduğumuzu söylediler. Ne söylesek aynısını söylüyorlar ama bir şey olmuyor.”

“Çok şükür bugün hakemlik bir şey olmadı. Hakemler de doğal olarak yorulur. Yorgunluk, karar reflekslerini ve odaklanmayı etkileyebilir.”

“Galatasaray’da ne oldu bilemem, açıklamayı da görmedim. Bizde hiçbir şey kötü değilken başladı, bu bilinçli yapılan bir olay. Bunu ilk kurşuna kadar takip etmek mümkün. Çoğunlukla troll, yeni açılmış hesaplar olduğunu görüyoruz. Tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik hamleler var. Fenerbahçe’nin kötü gidip, krizle kongre ümit eden bir grup var. Her olumsuz sonuçta bunlar ortaya çıkacaktır, pusuda olan birden fazla ekip var.”