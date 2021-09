Ali Koç: Sahada savaşan bir takım var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezon karşılaşmaları hakkında açıklama yaptı.

Soyunma odasında oyuncuları teselli eden F.Bahçe Başkanı “Geçen yılın aksine ilk beş maçta gördüğüm şey sahada savaşan bir takımın olduğu. Bundan dolayı size güveniyorum” dedi

Namağlup unvanını Başakşehir deplasmanında bırakan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira ve Başkan Ali Koç oyunculara moral verdi. Sessizliğin hâkim olduğu soyunma odasında oyuncularını tek tek teselli eden Pereira, “Bu maçta iyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk 45 dakikayı rakibe hediye ettik. Gerçek oyunumuz bu değil. Frankfurt karşısında yüksek tempolu bir oyun oynadık bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum” ifadesinde bulundu.

Yoğun mesaide normal

Başakşehir maçını geride bırakıp oynayacakları maçlara odaklanmaları gerektiğini anlatan Pereira “Takım ruhu, birbirimize inanç ve öz güvenle yeniden Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Ali Koç da, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” vurgusunda bulunurken geçtiğimiz yıl savaşmayan görüntüye isyan ettiğini, ancak bu yıl ilk beş maçta sahada savaşan bir takım gördüğünü bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

Sakatlıkların da etkisiyle bu sezon her maça farklı kadrolarla çıkan Fenerbahçe, Giresun karşısında da farklı bir on birle mücadele edecek. Bir nebze dinlenme imkânı bulan Valencia, Mert Hakan, Rossi ve Mert Hakan on birde görev alacak.

Fenerbahçe’de tedavileri devam eden oyunculardan Nazım, Sosa ve Zajc’ın bugün takıma katılması planlanıyor. Ancak sakatlıktan yeni çıktıkları için Giresun maçında riske edilmeleri beklenmiyor. İrfan Can, Tisserand ve Serdar Dursun’un tedavileri ise sürüyor.